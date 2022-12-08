В Иране казнили первого протестующего 8 декабря, 13:55 Иран всколыхнули протесты после смерти 22-летней Махсы Амини (Фото:WANA via Reuters/File Photo)

В Иране провели первую смертную казнь участника массовых антиправительственных протестов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местное информационное агентство, мужчину повесили за ранение силовика во время протестов.

По данным СМИ, казнили гражданского Мохсенома Шекари. Он был приговорен к смертной казни 23 октября.

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ГосСМИ Ирана опубликовали видеозапись с признанием Шекари, что он якобы ранил члена военизированного формирования Басидж во время протестов в Тегеране.

Правозащитники заявили, что гражданского пытали и заставили признаться в содеянном.

По данным Amnesty International, иранские власти добиваются смертной казни по меньшей мере для 21 человека в ходе «фиктивных судебных процессов, призванных запугать участников народного восстания, потрясшего Иран».

«Иранские власти должны немедленно отменить все смертные приговоры, воздержаться от попыток вынесения смертных приговоров и снять все обвинения с арестованных в связи с их мирным участием в протестах», — отметили в международной правозащитной организации.

С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных шествий по улицам иранских городов.

В начале ноября парламент Ирана потребовал от судебных органов принять «решительные меры» в отношении участников протестов, которых обвиняют в «беспорядках». Депутаты сравнили действия протестующих с действиями боевиков Исламского государства и призвали «привести в исполнение приговор возмездия».

Иранские силовики задержали больше 10 тысяч участников протестов. По официальным данным Тегерана, в отношении 1024 протестующих открыли дела.







