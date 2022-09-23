Правозащитники заявили о 31 погибшем во время протестов в Иране 23 сентября, 15:08 Иран охватили протесты после смерти 22-летней девушки, задержанной «полицией нравов» (Фото:Hananya Naftali/Twitter)

Во время протестов в Иране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной «полицией нравов», погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщили правозащитники организации Iran Human Rights.

Многие протестующие также получили ранения.

Правозащитники отмечают, что протесты охватили более 30 городов Ирана. Наибольше количество погибших зафиксировано в города Амол и Бабол (11 и 6 соответственно).

Видео дня

«Одиннадцать протестующих были убиты силами безопасности во время столкновений в Амоле прошлой ночью. Кроме того, около 60 мужчин и шесть женщин были арестованы и доставлены в тюрьму Амола», — говорит источник правозащитной организации.

Другой собеседник правозащитников рассказал, что в Тегеране 170 женщин были доставлены в тюрьму Карчак. Часть из них до этого провели два дня в заключении, где все они были сильно избиты, «у некоторых сломаны руки и ноги».

С ночи 21 сентября по всему Ирану был строго ограничен доступ в интернет, включая Instagram и WhatsApp, которые являются двумя платформами, используемыми для получения новостей из Ирана.

С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

Из многих уголков страны поступают видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями, пытаются помешать задержаниями и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.



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