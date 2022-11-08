Парламент Ирана потребовал «жестко расправиться» с участниками протестов. Задержаны больше 10 тысяч человек 8 ноября, 22:48 Протест в поддержку иранских женщин в Стамбуле, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Парламент Ирана потребовал от судебных органов принять «решительные меры» в отношении участников протестов, которых обвиняют в «беспорядках».

Как сообщает агентство Reuters, в заявлении 227 депутатов 290-местного иранского парламента сказано, что суды должны «принять решительные меры в отношении лиц, совершивших преступления, всех их пособников и тех, кто провоцировал беспорядки».



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Иранское государственное Информагентство Исламской республики (IRNA) пишет, что депутаты сравнили действия протестующих с действиями боевиков Исламского государства и призвали «привести в исполнение приговор возмездия».



Пресс-секретарь парламента Ирана во вторник, 8 ноября, заявил, что западные СМИ неверно истолковали заявление законодателей и что между протестами и беспорядками нужно проводить различие. Он добавил, что «для тех, кто убивал других», не может быть уступок, передает The Guardian. Иранские силовики задержали больше 10 тысяч участников протестов. По официальным данным Тегерана, в отношении 1024 протестующих открыли дела.



Представитель Фонда Карнеги Карим Саджадпур 8 ноября написал в Twitter, что иранский режим убил больше 300 протестующих, почти 15 тысяч были задержаны, а многим другим угрожают казнью.

Масштабные протесты охватили Иран в сентябре. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных шествий по улицам иранских городов.