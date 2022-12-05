Генпрокурор Ирана заявил о ликвидации «полиции нравов». От правительства подтверждений нет, протестующие призывают к трехдневной забастовке 5 декабря, 01:48 Участницы акции солидарности с иранскими женщинами в Лондоне, 26 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Представитель властей Ирана заявил о ликвидации «полиции нравов». Подтверждения правительства еще нет, однако такой шаг можно расценить как уступку участникам протестов, которые начались более двух месяцев назад после смерти 22-летней Махсы Амини, пишет NYT.



Ссылаясь на иранские госСМИ, газета сообщает, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи с чиновниками 3 декабря заявил, что «полицию нравов упразднили те самые власти, которые ее создали».

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Было неясно, означает ли это заявление окончательное решение правительства Ирана, которое не объявило о ликвидации «полиции нравов», но и не опровергло этого, пишет издание. Один из гостелеканалов Al Alam заявил, что комментарии были вырваны из контекста, а другие госСМИ сообщили, что правительство не отступает от закона об обязательном ношении хиджаба.

Если же «полицию нравов» все же отменят, то это изменение вряд ли успокоит протестующих, некоторые из них призывают положить конец Исламской республике, отмечает NYT. "Полиция нравов" находится под наблюдением иранской полиции, а не генерального прокурора. Были предположения, что правительство может пытаться уменьшить значение высказываний Монтазери.

Сам он заявил, что судебная власть по-прежнему будет обеспечивать соблюдение ограничений на "социальное поведение". А ранее сказал, что власти пересматривают закон, который требует от женщин покрывать тело длинной свободной одеждой, а волосы — платком или хиджабом, и объявит о решении в течение 15 дней. Однако непонятно, планируют ли власти смягчить этот закон.

Как пишет NYT, из сообщений иранцев следует, что сейчас на улицах «полицию нравов» почти не видно, а женщины все чаще появляются на публике с непокрытыми волосами. В то же время на видео видно, как другие силы безопасности, в частности проправительственная организация Басидж, избивают и арестовывают женщин, которые нарушают это требование.

После заявления иранского генпрокурора протестующие призвали к трехдневной забастовке, усиливая давление на власть, пишет Reuters, ссылаясь на посты в Twitter. Министерство внутренних дел, в ведении которого находится «полиция нравов», не подтвердило факт ее отмены.



Масштабные протесты охватили Иран в сентябре и стали одним из самых больших за последние десятилетия вызовов иранской системе авторитарного правления. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини. Ее задержала «полиция нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба, а вскоре стало известно, что после ареста молодую женщину жестоко пытали и избивали, в том числе по голове. Она впала в кому и 16 сентября скончалась.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных маршей по улицам иранских городов.

За два месяца протестов арестовали около 18 тысяч человек — некоторым из них уже вынесли смертные приговоры, но ни один из них пока не исполнен. За это время погибли, по приблизительным данным, 469 митингующих. Страны цивилизованного мира осудили подавление протестов в Иране и ввели санкции против иранского режима.