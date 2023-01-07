Обвинены в убийстве военного. В Иране казнили еще двух участников протестов 7 января, 13:33 Протесты в Иране (Фото:WANA via Reuters/File Photo)

В Иране казнили двух мужчин, осужденных за якобы убийство добровольца военизированного формирования во время антиправительственных протестов в стране.

Об этом в субботу, 7 января, сообщило иранское государственное информагентство IRNA.



По официальной версии, Мохаммад Мехди Карами и Мохаммад Хоссейни 3 ноября 2022 года якобы убили Рухоллу Аджамиана — члена добровольческого отряда Басидж Корпуса стражей исламской революции. Произошло это в городе Карадж, возле Тегерана.

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Как отмечает AP, иранские трибуналы не позволяют подсудимым выбирать себе адвокатов и даже видеть доказательства против себя. В общей сложности уже по меньшей мере 16 человек были приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях по обвинениям, связанными с протестами.

С 16 сентября 2022 года Иран охватили масштабные протесты . Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской "полицией морали" за якобы "неправильное" ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили.

В начале ноября парламент Ирана потребовал от судебных органов принять "решительные меры" в отношении участников протестов, обвиняемых в "беспорядках". Иранские силовики задержали более 10 тысяч протестующих.

В начале декабря стало известно о первой казни участника протестов О исполнении второго смертного приговора СМИ сообщили через несколько дней.