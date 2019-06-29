В Тбилиси проходит многотысячная акция за отставку главы МВД Вчера, 20:51 507 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

В Тбилиси проходит акция протеста Марш свободы, участники которой требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.

Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщается, что в отличии от митингов перед зданием парламента, где основной частью протестующих являлась молодежь, которая пытается дистанцироваться от конкретных политических сил, к Маршу свободы присоединились политики из различных оппозиционных сил.

В акции отдельными колонами принимают участие сторонники бывшей правящей партии Единое национальное движение и партии Европейская Грузия — движение за свободу.

Сообщается также, что в первых рядах идет супруга экс-президента страны Михеила Саакашвили Сандра Руловс.

В данное время движение в центре столицы Грузии перекрыто, так как протестующие заняли большую часть проспекта Руставели. На акции видны флаги Грузии, Украины и Евросоюза. Участники держат плакаты с призывами к главе МВД уйти в отставку, а оппозиция требуют отставки Гахария как ответственного за действия правоохранителей в ночь на 21 июня.

Напомним, 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территориюпарламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пулии слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.