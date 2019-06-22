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Протесты в Грузии: центр Тбилиси открыли для транспорта, на вечер анонсировали новую акцию

Сегодня, 11:22
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Протесты в Грузии: центр Тбилиси открыли для транспорта, на вечер анонсировали новую акцию - фото

Marika Kochiashvili/Reuters

Митингующие снова соберутся на акцию протеста

На проспекте Руставели в Тбилиси восстановили движение транспорта.

Как сообщает Грузия Онлайн, участники акции ушли с площади перед зданием парламента.

Правоохранителей также нет на месте акции протеста.

Как сообщает Rustavi2, на вечере, 22 июня, представители оппозиции анонсировали новую акцию протеста. Она должна начаться в 19:00 (18:00 по киевскому времени).

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

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Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

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Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек, в том числе 31 журналист.

Полиция Грузии задержала 305 человек.

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В Кремле назвали акцию протеста «русофобской провокацией». Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщениес Грузией с 8 июля.

Вечером, 21 июня, в Тбилиси началась вторая волна протестов. Оппозиция выдвинула три требования к власти. Среди них — отставка министра внутренних дел страны и досрочные парламентские выборы.

Теги:   Акция протеста Тбилиси Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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