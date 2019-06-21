В Тбилиси началась вторая волна протестов: оппозиция выдвинула три требования Вчера, 19:55 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Irakli Перед зданием парламента в Тбилиси собираются протестующие REUTERS/Irakli

В пятницу, 21 июня, под зданием парламента в Тбилиси началась акция протеста оппозиции.

Как сообщает Эхо Кавказа, правоохранителями перекрыт проспект Руставели из-за большого количества людей.

На митинг приехали оппозиционные лидеры. Перед акцией протеста они озвучили главные требования к властям.

Первым требованием оппозиции является отставка министра внутренних дел Грузии. Второе требование — освобождение задержанных граждан, третье — начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов, передают Новости-Грузия.

«Требование об отставке Гахария остается в силе. Гахария обязательно должен уйти в отставку. Начать уголовное расследование в связи с фактами незаконного задержания, а также незамедлительно освободить незаконно задержанных наших сограждан», — заявила политический секретарь Республиканской партии Тамар Кордзая.

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.