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Протесты в Тбилиси не несут угрозы для иностранцев — МИД Грузии

Сегодня, 07:31
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Протесты в Тбилиси не несут угрозы для иностранцев — МИД Грузии - фото

REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Иностранным гостям, журналистам и туристам, в том числе из Российской Федерации, в Тбилиси ничего не угрожает.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Грузии в субботу, 22 июня.

В министерстве также сообщили, что «полиция уже начала расследование небольшого инцидента с российскими журналистами».

В ведомстве добавили, что уже проинформировали о своих действиях по обеспечению безопасности международные организации, в том числе ОБСЕ.

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Напомним, вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла массовая протестная акция, спровоцированная приездом российского депутата. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахара и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.

Теги:   Акция протеста Тбилиси Грузия

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