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Мэрию Тбилиси обвинили в краже аппаратуры и сцены антироссийского митинга

Сегодня, 16:07
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Мэрию Тбилиси обвинили в краже аппаратуры и сцены антироссийского митинга - фото

REUTERS/Marika Kochiashvili

Организаторы просят вернуть все украденное

Организаторы акций протеста в Тбилиси, которые прошли 21−22 июня под зданием парламента, обвинили мэрию города в исчезновении аппаратуры и сцены.

Георгий Нониашвили сообщил, что мэрия выкрала оставленную перед парламентом технику и сцену в ночь на воскресенье, 23 июня, передает ГрузияOnline.

«На первом этапе в мэрии нам сказали, что Служба по очистке ошиблась и вернут. Затем же сказали, что все складировано и если нам нужно, мы можем забрать. Наша просьба — пусть будут добры и вернут назад все, что украли», — заявил один из организаторов.

В компании Тбилсервис группа, которая занималась очисткой территории после массовых протестов, заявили, что конструкции сцены были временно перемещены и уже возвращаются на место, а аппаратуру они не видели.

«Тбилсервис группа сегодня в плановом порядке очистила проспект Руставели, в том числе и территорию перед парламентом. Размещенные там конструкции временно были складированы и уже возвращаются на место. Что касается аппаратуры, Тбилсервис группа не видела ее на месте», — говорится в заявлении.

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Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.

Теги:   Тбилиси Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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