В Тбилиси люди снова вышли протестовать под зданием парламента Сегодня, 21:38 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Marika Kochiashvili Протесты в Грузии REUTERS / Marika Kochiashvili

В центре грузинского Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция протеста.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

«Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит протестная акция», — говорится в сообщении.

По словам организатора акции Миши Мшвилдадзе, требования неизменны: задержанных должны освободить, и для этого дается срок до конца дня. Активисты также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, наказание тех полицейских, которые жестоко обращались с людьми, а также проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Напомним, вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла массовая протестная акция, спровоцированная приездом российского депутата. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахара и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.