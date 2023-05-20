Дочь Лаврова приехала в Грузию, чтобы отпраздновать свадьбу родственника — СМИ 20 мая, 11:55 Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова) прилетела в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа Александра Винокурова.

Об этом сообщает грузинское издание Mtavari.

Издание отмечает, что празднование состоится в Кахетии, пара сегодня, 20 мая, заключила брак в Тбилиси.

Журналист Mtavari позвонил в отель Kvareli Lake Resort, представившись курьером, сказал, что должен доставить букет Екатерине Винокуровой (Лавровой), именно в это время администрация отеля подтвердила присутствие дочери министра иностранных дел России.

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В свою очередь курорт Kvareli Lake Resort обвинил журналистов в дезинформации и заявил, что посетители с фамилией Лавров у них не проживают.

Опровергли информацию о возможном пребывании дочери или зятя Лаврова в другом отеле — Akhasheni Wine Resort & Spa, где, по информации грузинского издания, могла остановиться часть гостей.

Грузинская служба Радио Свобода сообщила, что возле отеля Kvareli Lake Resort планируется протест, к месту стянуты силы полиции.

В апреле 2022 года Великобритания, США и другие страны ввели санкции против дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и старших дочерей кремлевского диктатора Владимира Путина.

19 мая в Грузию прилетел первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва — Тбилиси. Борт российской авиакомпании Азимут в тбилисском аэропорту встречали акцией протеста.

Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них — председатель общественной организации Солидарность во имя мира Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации Солидарность во имя мира Михаил Жгенти, член Социалистического движения Грузии Темур Пипия, руководитель центра Грузино-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Майсурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.

