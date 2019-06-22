Протесты в Грузии: Amnesty International сделала заявление из-за действий полиции Сегодня, 09:33 Цей матеріал також доступний українською Irakli Gedenidze/Reuters Полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ Irakli Gedenidze/Reuters

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила действия грузинской полиции во время протестов в Тбилиси и призвала к тщательному и независимому расследованию.

Как говорится в заявлении организации, тревожные сцены с митинга в грузинской столице продемонстрировали полную неспособность различить нескольких агрессивно настроенных протестующих и мирное большинство.

«По словам свидетелей, полиция без разбора стреляла в толпу резиновыми пулями. Сообщения о беспорядочной стрельбе подтверждаются видеозаписью. Резиновые пули могут стать причиной серьезных травм и никогда не должны использоваться без разбора для разгона толпы», — подчеркнули там.

В Amnesty International призвали к оперативному расследованию инцидентов.

«Поскольку вероятны дальнейшие протесты, важно, чтобы полиция получила указание проявлять сдержанность и уважать право на мирную свободу выражения мнений», — резюмировали в организации.

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.



Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек, в том числе 31 журналист.

Полиция Грузии задержала 305 человек.

В Кремле назвали акцию протеста «русофобской провокацией». Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.

Вечером, 21 июня, в Тбилиси началась вторая волна протестов. Оппозиция выдвинула три требования к власти. Среди них — отставка министра внутренних дел страны и досрочные парламентские выборы.