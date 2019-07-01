В Гонконге протестующие штурмуют здание Законодательного совета Сегодня, 10:10 242 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Thomas Peter Правоохранители заняли здание Законодательного совета Гонконга REUTERS / Thomas Peter

Протестующие попытались прорваться в здание Законодательного совета Гонконга.

Как сообщает The Guardian, правоохранители заняли здание. Чтобы не допустить штурм, полиция применила перцовый газ и дубинки.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Протестующие вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.



Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом «одна страна, две системы».

В последние недели определенные силы в Гонконге устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.

В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.