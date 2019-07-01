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В Гонконге протестующие штурмуют здание Законодательного совета

Сегодня, 10:10
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Цей матеріал також доступний українською

REUTERS / Thomas Peter

Правоохранители заняли здание Законодательного совета Гонконга

Протестующие попытались прорваться в здание Законодательного совета Гонконга.

Как сообщает The Guardian, правоохранители заняли здание. Чтобы не допустить штурм, полиция применила перцовый газ и дубинки.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля. Протестующие вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю Великобританией. 1 июля 1997 года Гонконг получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом «одна страна, две системы».

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В последние недели определенные силы в Гонконге устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений.

В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

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Теги:   Гонконг

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