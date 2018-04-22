Протесты в Ереване: полиция задерживает активистов по всему городу и пресекает попытки людей собраться

Полиция проводит задержания по всему Еревану

Полиция Армении проводит впо всему Еревану задержание демонстрантов, протестующих против утверждения Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

Кроме того, как сообщает Интерфакс-Украина, любые попытки скопления и собрания граждан пресекаются правоохранителями.

По предварительным данным полиции, задержано уже порядка 100 человек.

Напряженная ситуация на площади Республики в центре Еревана, где собирается основная часть протестующих.

Ранее сообщалось, что в Ереване был задержал лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.

Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.