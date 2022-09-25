Протесты против мобилизации в РФ. В Дагестане второй раз за четыре дня перекрыли федеральную трассу, полиция открыла огонь в воздух 25 сентября, 14:01 Протестующие против мобилизации и полиция в селе Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана (Фото:Кадр видео из Telegram-канала Спросите у Расула)

25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала.

Телеграм-канал Спросите у Расула сообщил, что жители протестуют против мобилизации.

По данным Телеграм-канала Тут Дагестан, из села по мобилизации призвали 110 человек, и протестующие вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей.

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Судя по кадрам очевидцев, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих.

22 сентября в Дагестане уже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.



По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.



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