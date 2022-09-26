«Изменение восприятия войны». Почему радикализация протестов против мобилизации в Дагестане должна стать примером для РФ — отвечает политолог 26 сентября, 15:45 Протест против мобилизации в Махачкале, вечер 25 сентября (Фото:@chernovik.net via Telegram)

Если в РФ произойдет такая трансформация протестов против мобилизации, которая началась в Дагестане, это может глобально дестабилизировать путинские планы об увеличении армии, рассказал Радио НВ Игорь Рейтерович, политолог.

«Мы пока можем наблюдать за этими событиями. Мы видим, что происходит в Дагестане. Там действительно ситуация пошла не по тому сценарию, как это происходило в других федеральных субъектах. Там начали появляться требования к власти, это очень важный момент, когда протест переходит на другой уровень», — считает Рейтерович.

Видео дня

По мнению эксперта, стихийный уличный митинг в Махачкале начал координироваться людьми и вызывать все более агрессивную реакцию властей, и важно то, будет ли он служить примером для других частей России.

«Когда не просто выясняют какие-либо отношения на улице в формате стихийных митингов. Видно, что там есть определенные организаторы и они в принципе предъявляют к властям уже определенные требования: чтобы они освободили всех задержанных, по сути, прекратили мобилизацию, дают им какое-то время на выполнение этих требований.

Реакция властей на это понятна, нагнать больше военных, больше представителей Росгвардии, говорят, что туда планируют завести и Росгвардию из Чечни. То есть Кремль будет и дальше играть на этнических спорах, которые на самом деле никуда не исчезли в РФ, а были в определенной степени скрыты в последние годы. Но тут очень важно — вдохновит ли этот пример, который случился в Дагестане, других. Потому что в России по состоянию на 1 января 2014 года было 83 субъекта федерации", — рассказал он.

К тому же, как утверждает Рейтерович, протесты в регионах Кавказа кардинально не изменят ситуацию, поэтому все зависит от того, перебросится ли волна такого протеста на другие регионы.

«И события в одном Дагестане не изменят кардинально ситуацию, тем более если их там быстро попытаются подавить. Но если это пойдет по регионам дальше и мы увидим, что именно организация и координация этих протестов усилится и произойдет определенная радикализация.

По крайней мере, они должны будут отбивать хотя бы тех, кого правоохранители будут пытаться задержать (что мы увидели в Дагестане, но не видели в других городах). И вот если произойдет трансформация этого протеста, тогда, возможно, это повлияет на ход этой мобилизации и восприятие вообще войны, которую ведет Российская Федерация", — добавил эксперт.

Политолог также отметил, что основной чертой малочисленных российских протестов является не выступление против войны как таковой, а против персонального участия в ней.

«Потому что сегодня россияне выходят [на улицы] не против войны как таковой, они выходят против своего возможного участия в этой войне, но это немного разные вещи. Если не изменится восприятие, что вообще против войны, что мы понемногу видели в том же Дагестане, где женщины говорили, что Россия напала на Украину, а не наоборот и зачем вы наших мужчин забираете.

Вот если это изменение восприятия произойдет, то мы сможем с осторожностью говорить о каких-то внутренних дестабилизирующих факторах, которые не дадут Путину реализовать те сценарии, которые у него есть. Которые предполагают кратное увеличение российской армии и, понятно, отправку всех этих мобилизованных в Украину", — резюмировал он.

В столице российской республики Дагестан Махачкале начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Протесты против мобилизации проходят не только в Махачкале. 25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.

В этот же день в соцсетях появилось видео бунта у здания военкомата в Дагестане.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным Минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей национальных меньшинств, что говорит о проведении этнических чисток.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.