Погромы сторонников Болсонару в Бразилии: задержаны около 400 человек, в столице до конца месяца действует чрезвычайное положение

9 января, 13:20
Поделиться:
Сторонники Болсонару протестовали против нового президента Бразилии, устроив погромы в правительственных зданиях страны (Фото:Ueslei Marcelino/Reuters)

Сторонники Болсонару протестовали против нового президента Бразилии, устроив погромы в правительственных зданиях страны (Фото:Ueslei Marcelino/Reuters)

К утру понедельника, 9 января, власти Бразилии восстановили порядок в столице страны Бразилиа после того, как сторонники экс-президента Жаира Болоснару устроили погромы в правительственных зданиях. Задержаны около 400 человек.

Как сообщает CNN, до конца января в столице Бразилии будет действовать чрезвычайное положение. Нынешний президент страны Лула да Силва распорядился до этого времени использовать федеральные силы в городе.

Видео дня

Военные также должны в течение суток ликвидировать все лагеря сторонников Болсонару по всей стране и задержать протестующих, которые еще находятся на свободе.

Ueslei Marcelino/Reuters
Фото: Ueslei Marcelino/Reuters
Adriano Machado/Reuters
Фото: Adriano Machado/Reuters

Накануне сотни сторонников бывшего бразильского лидера штурмовали правительственные здания, включая Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, в которых разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности.

Antonio Cascio/Reuters
Фото: Antonio Cascio/Reuters

Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который вернулся к власти после 12-летнего перерыва.

Реагируя на погромы, он пообещал наказать тех, кто причастен к насилию.

Adriano Machado/Reuters
Фото: Adriano Machado/Reuters
Amanda Perobelli/Reuters
Фото: Amanda Perobelli/Reuters

На действия протестующих отреагировали мировые лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Последний назвал погромы в столице Бразилии «нападением на демократию, которое нельзя терпеть».

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1612364894602403842

Макрон заявил, что Лула да Силва может рассчитывать на поддержку Франции.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1612194081672658949

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал уважать волю бразильского народа.

Читайте также:
«Вышли за рамки». Болсонару осудил погромы своих сторонников в столице Бразилии

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на демократические институты Бразилии. Воля бразильского народа и институты страны должны уважаться», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/antonioguterres/status/1612236031033577477

Болсонару, который после проигрыша на выборах в конце октября 2022 года выехал в США, также осудил действия протестующих.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бразилия Жаир Болсонару Протесты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X