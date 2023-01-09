Погромы сторонников Болсонару в Бразилии: задержаны около 400 человек, в столице до конца месяца действует чрезвычайное положение 9 января, 13:20 Сторонники Болсонару протестовали против нового президента Бразилии, устроив погромы в правительственных зданиях страны (Фото:Ueslei Marcelino/Reuters)

К утру понедельника, 9 января, власти Бразилии восстановили порядок в столице страны Бразилиа после того, как сторонники экс-президента Жаира Болоснару устроили погромы в правительственных зданиях. Задержаны около 400 человек.

Как сообщает CNN, до конца января в столице Бразилии будет действовать чрезвычайное положение. Нынешний президент страны Лула да Силва распорядился до этого времени использовать федеральные силы в городе.

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Военные также должны в течение суток ликвидировать все лагеря сторонников Болсонару по всей стране и задержать протестующих, которые еще находятся на свободе.

Фото: Ueslei Marcelino/Reuters

Фото: Adriano Machado/Reuters

Накануне сотни сторонников бывшего бразильского лидера штурмовали правительственные здания, включая Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию, в которых разбили окна и использовали мебель для создания баррикад против сил безопасности.

Фото: Antonio Cascio/Reuters

Это произошло через неделю после инаугурации Лулы да Силвы, который вернулся к власти после 12-летнего перерыва.

Реагируя на погромы, он пообещал наказать тех, кто причастен к насилию.

Фото: Adriano Machado/Reuters

Фото: Amanda Perobelli/Reuters

На действия протестующих отреагировали мировые лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Последний назвал погромы в столице Бразилии «нападением на демократию, которое нельзя терпеть».

Макрон заявил, что Лула да Силва может рассчитывать на поддержку Франции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал уважать волю бразильского народа.

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на демократические институты Бразилии. Воля бразильского народа и институты страны должны уважаться», — написал он в Twitter.

Болсонару, который после проигрыша на выборах в конце октября 2022 года выехал в США, также осудил действия протестующих.