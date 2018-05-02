Протесты в Армении: в стране приостановлено движение поездов

В Армении в результате всеобщей забастовки было приостановлено движение поездов.

Об этом рассказали в дирекции пассажирских перевозок Южно-Кавказской железной дороги, сообщает РБК.

По словам сотрудника дирекции, никаких действий для восстановления движения пока не предпринимается.

Кроме того, как рассказал один из участников акции протеста, возле поселка Каракерт в 50 км от Еревана люди перекрыли железнодорожную станцию.

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

Лидер протестов Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все дороги до 17:00 по местному времени.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.