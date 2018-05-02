Протесты в Армении: активисты заняли мэрию второго по величине города страны

В Армении сторонники лидера армянских протестов Никола Пашиняна заняли помещение мэрии второго по величине города страны Гюмри.

Как сообщает Радио Свобода, активисты требуют, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

С утра в Ереване и стране перекрыт ряд автодорог. Сейчас перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт, Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Перекрыто автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыто входы в здания ряда госведомств, в частности Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Работники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

Лидер протестов Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все дороги до 17:00 по местному времени.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.