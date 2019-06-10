Протесты в Алма-Ате: полиция задержала уже 100 человек
В Алма-Ате полиция задержала уже около ста участников митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане.
Как сообщает Интерфакс, участников акции грузят в автобусы и увозят.
Одна из задержанных в автобусе порезала себе запястье лезвием. Со слов полицейских, женщина вытащила из сумочки лезвие и «нанесла себе порез в район запястья руки». Автобус остановили и вызвали к нему скорую помощь. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.
На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.
Также отмечается, что мобильная связь работает с перебоями.
Ранее сообщалось о 30 задержанных.
Напомним, в день проведения выборов президента Казахстана во время массовых акций в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 человек.
10 июня ЦИК Казахстана объявил о победе на выборах Касым-Жомарта Токаева.