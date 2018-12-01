Протесты против повышения цен на топливо в Париже: полиция применила слезоточивый газ

В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Во французской столице Париже сотни демонстрантов собрались на Елисейских полях чтобы вновь выразить протест против роста цен на топливо и против реформаторской политики правительства в целом.

Как сообщает DW, некоторые демонстранты попытались прорваться через полицейский контрольно-пропускной пункт, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.

Два человека были задержаны за ношение запрещенного оружия.

Елисейские поля по-прежнему доступны для пешеходов, однако полиция останавливает их для проверки.

Правоохранительные органы надеются не допустить повторения ожесточенных столкновений на этой улице, которые произошли неделю назад.

Для охраны порядка задействовано около 5 тысяч полицейских. Активисты через социальные сети призвали единомышленников перекрывать дороги в Париже.

Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.