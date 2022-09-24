На акциях против мобилизации в России задержаны сотни людей — некоторым из них выдали повестки 24 сентября, 22:18 На протестах против мобилизации в России — сотни задержанных (Фото:Коммерсантъ Санкт-Петербург)

В субботу, 24 сентября, на акциях против мобилизации в России задержали 745 человек. Некоторым из них в отделениях полиции вручили повестки.

Как сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо, акции протеста проходили в 32 городах РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Хабаровске, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.

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По состоянию на 21:48 по всей России задержаны 745 человек. Больше всего задержанных на протестах против мобилизации в Москве — 378 человек. В Санкт-Петербурге известно по крайней мере о 127 задержанных. В Новосибирске задержаны 70 человек.

Российские правозащитные центры и оппозиционные СМИ публикуют видео задержаний 24 сентября. Некоторых людей задерживают с особой жестокостью.

Российские силовики работали не особо избирательно: задерживали несовершеннолетних, журналистов, случайных прохожих, курьеров и даже пропагандистов Russia Today.

ОВД-Инфо публиковало информацию от очевидцев о том, что полицейские обсуждали определенный запланированный показатель задержанных, который они видимо должны были выполнить.



Кроме того ОВД-Инфо неоднократно получало от задержанных на акциях мужчин информацию о вручении им повесток в отделении полиции. Такие случаи зафиксированы в Москве, Иркутске, Самаре и Рязани.

Напомним, это уже вторая с 21 сентября акция протеста против мобилизации в России.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. При этом Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

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