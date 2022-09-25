Самые активные — женщины. В Дагестане нарастают протесты против мобилизации и войны — в Махачкале стычки и массовые задержания 25 сентября, 19:13 Протест против мобилизации в Махачкале, вечер 25 сентября (Фото:@chernovik.net via Telegram)

В столице российской республики Дагестан Махачкале начались достаточно масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Несколько местных Telegram-каналов опубликовали видео стычек протестующих с силовиками.

Telegram-канал Спросите у Расула опубликовал видео того, как группа из нескольких полицейских держит мужчину, не давая ему защищаться, в то время как его бьют два человека. Затем мужчину уводят.



Видео дня

Снимающая видео женщина возмущенно комментирует происходящее.

На видео, опубликованном в Telegram-канале 1ADAT, женщина спорит с полицейским, пока его коллеги избивают мужчину. Она говорит, что не хочет войны и отстаивает свои права.

Также этот Telegram-канал опубликовал видео того, как полицейский бьет женщину.

Несколько Telegram-каналов опубликовали фото группы женщин в центре Махачкалы, которые заявляют полицейским «Мы не слепые», «Россия находится на территории чужого государства», а затем скандируют «Нет войне!»

К вечеру толпа не разошлась и ее возле Кукольного театра окружила Росгвардия, после чего, как сообщает Telegram-канал Черновик, силовики стали пытаться оттеснить протестующих женщин от здания.

Telegram-канал ГОРЕЦ сообщил о массовых задержаниях.



Протесты против мобилизации проходят не только в Махачкале. 25 сентября жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.



В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.



По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.



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