Протесты оппозиции в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 500 Сегодня, 11:01 523 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

В Венесуэле на протестах сторонников оппозиции количество задержанных достигло 500 человек

Об этом сообщил глава правозащитной организации Венесуэльский уголовный форум Альфредо Ромеро в Twitter.



#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones 26 января 2019 г.

По его словам, аресты протестующих продолжаются.

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21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.



23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.