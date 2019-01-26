Протесты оппозиции в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 500
В Венесуэле на протестах сторонников оппозиции количество задержанных достигло 500 человек
Об этом сообщил глава правозащитной организации Венесуэльский уголовный форум Альфредо Ромеро в Twitter.
По его словам, аресты протестующих продолжаются.
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21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.
23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.