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Протесты оппозиции в Венесуэле: число задержанных увеличилось до 500

Сегодня, 11:01
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EPA

В Венесуэле на протестах сторонников оппозиции количество задержанных достигло 500 человек

Об этом сообщил глава правозащитной организации Венесуэльский уголовный форум Альфредо Ромеро в Twitter.

По его словам, аресты протестующих продолжаются.

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21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. На данный момент в столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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