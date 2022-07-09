Протесты на Шри-Ланке. Президент и премьер согласились уйти в отставку, число пострадавших выросло до 55 человек 9 июля, 23:30 В ходе протестов число пострадавших возросло до 55 человек, трое из которых получили огнестрельные ранения (Фото:REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе объявили о готовности уйти в отставку на фоне многотысячных протестов в стране.

Президент страны объявил, что уйдет в отставку 13 июля, сообщает Reuters. За несколько часов до этого премьер также подтвердил в Twitter свою готовность уйти в отставку.

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию сегодняшних партийных лидеров — уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду с поста премьер-министра», — написал Викремесингхе.

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В ходе протестов число пострадавших возросло до 55 человек, трое из которых получили огнестрельные ранения, сообщает СNN.

Всего в протестах участвовало 100 тысяч человек. 9 июля сообщалось, что толпа митингующих ворвалась в официальную резиденцию президента и его секретариат, а также подожгла частный дом премьера.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, что ограничило импорт основных видов топлива, продуктов питания и лекарств.

Кризис наступил в связи с пандемией COVID-19, нанесшей удар по экономике, зависящей от туризма. Также сократились денежные переводы от иностранных рабочих. Кризис усугубился накоплением огромного государственного долга, ростом цен на нефть и запретом на импорт химических удобрений в прошлом году, который опустошил сельское хозяйство. Многие винят в упадке страны президента Раджапакса. Участники мирных протестов с марта требовали его отставки.

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