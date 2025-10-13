Мадагаскар

Власти Франции эвакуировали президента Мадагаскара Андри Радзуэлина — на фоне протестов на острове и военного мятежа, который угрожает свергнуть его правительство.

Об этом 13 октября сообщает Radio France International.

«Эвакуация произошла после достижения соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французские власти заявили, что не вмешиваются во внутренний кризис на Мадагаскаре, который сотрясает страну с 25 сентября», — пишут журналисты.

Беспорядки на Мадагаскаре начались из-за повсеместных отключений воды и электричества — и очень быстро переросли в общенациональное движение с требованием отставки Радзуэлины.

Далее президент Андри Раджоэлина отправил в отставку премьер-министра и распустил правительство. В то же время протестующие требовали отставки президента. Тем временем армия страны устроила военный переворот с намерением свергнуть правительство.

Сотрудники спецслужб применили силу для разгона демонстраций, в то время как офицеры, поддерживающие протестующих, взяли под свой контроль военизированную жандармерию.

По информации местных СМИ, бывший премьер-министр страны Кристиан Нцай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий союзник президента, еще 11 октября вечером вылетели на Маврикий на частном самолете.

Ожидалось, что Раджоэлина выступит с обращением к нации в понедельник в 19:00 по местному времени (часовой пояс идентичен киевскому — ред.), но до подтверждения его эвакуации его местонахождение было неизвестно, подытожили в RFI.