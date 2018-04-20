Протесты на границе сектора Газа: четверо погибших, более 150 раненых

За время протестов погибли 32 человека и более 1600 получили ранения

В пятницу, 20 апреля, четверо палестинцев стали жертвами столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства здравоохранения в Газе.

По данным агентства, среди погибших - 15-летний подросток. Также сообщается, что более 150 палестинцев получили ранения.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате столкновений.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

Напомним, на границе сектора Газа и Израиля возобновились массовые акции протеста палестинцев против израильской армии. В результате взрыва 14 апреля в 100 метрах от границы сектора Газа с Израилем погибли 4 участника военизированной исламистской группировки.

Согласно последним данным, за время протестов погибли 32 человека и более 1600 получили ранения.