Протесты на границе сектора Газа: четверо погибших, более 150 раненых

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
За время протестов погибли 32 человека и более 1600 получили ранения

За время протестов погибли 32 человека и более 1600 получили ранения

В пятницу, 20 апреля, четверо палестинцев стали жертвами столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства здравоохранения в Газе.

По данным агентства, среди погибших - 15-летний подросток. Также сообщается, что более 150 палестинцев получили ранения.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате столкновений.

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

Напомним, на границе сектора Газа и Израиля возобновились массовые акции протеста палестинцев против израильской армии. В результате взрыва 14 апреля в 100 метрах от границы сектора Газа с Израилем погибли 4 участника военизированной исламистской группировки

Согласно последним данным, за время протестов погибли 32 человека и более 1600 получили ранения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове