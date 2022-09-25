Люди не уходят с улиц. Число погибших во время протестов в Иране возросло по меньшей мере до 41 25 сентября, 16:32 Женщина срезает свои волосы во время акции протеста в Иране, 24 сентября (Фото:Fredrik Persson/via REUTERS)

Во время вспыхнувших в Иране протестов после убийства девушки, которая «неправильно» носила хиджаб, погиб уже не менее чем 41 человек.

Несмотря на попытки подавить протесты, люди вернулись на улицы, сообщает Aljazeera.

Президент Ирана Ибрагим Раиси пригрозил протестующим «решительными действиями».

Число погибших базируется на подсчетах иранского государственного телевидения, официальные данные пока не обнародованы. Сотни протестующих были арестованы.

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Протесты проходят в большинстве провинций Ирана.

Государственные СМИ сообщили, что в субботу Раиси побеседовал с родственником члена военизированного формирования Басидж, убитым во время подавления протестов в северо-восточном городе Мешхед. Президент заявил, что Иран должен «решительно справиться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране».

Он подчеркнул необходимость «различать акцию протеста и нарушение общественного порядка и безопасности», а события назвал массовыми беспорядками, сообщают государственные СМИ.

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В сети появляется множество видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями.

Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

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