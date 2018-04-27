"Протесты будут продолжаться": лидер оппозиции Пашинян отреагировал на отказ и.о. премьера Армении от переговоров

В Армении лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что отказ и.о. премьера-министра Карена Карапетяна от переговоров свидетельствует о неразберихе в правящей Республиканской партии (РПА).

В этой Пашинян отметил, что "демонстрации оппозиции будут продолжены", сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы попробуем объяснить Карапетяну создавшуюся ситуацию так же, как объяснили Сержу Саргсяну. Сотни тысяч граждан выйдут на улицы 1 мая в день голосования по кандидатуре нового премьера", - отметил политик.

Он также отметил, что его движение открыто для переговоров.

"Победа народа должна быть зафиксирована де-юре. Вопрос в следующем - желают ли в РПА разрешить кризис или нет? Если представитель РПА будет избираться на пост премьера, то кризис не разрешится", - добавил Пашинян.

Он также выразил надежду, что парламентские фракции Царукян (представляет самую крупную оппозиционную партию Процветающая Армения) и Дашнакцутюн (покинула коалицию с правящей Республиканской партией) в скором времени выразят свою позицию по вопросу избрания нового премьера.

Кроме того, Пашинян заявил, что оппозиция намерена бойкотировать досрочные парламентские выборы, если 1 мая будут провалены выборы нового премьер-министра страны.

"Будут организованы массовые акции. Все избирательные участки будут окружены. Эти выборы будут провалены", - сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра страны Карен Карапетян отказался от предложения лидера оппозиции Никола Пашиняна о переговорах 27 апреля.

Как заявил пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян, предложение Пашиняна не отличается от предыдущих и не представляет интереса.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

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Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.