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Протест "желтых жилетов" во Франции: полиция задержала 85 участников акции

Сегодня, 15:37
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Полиция применила слезоточивый газ

В субботу, 15 декабря, полиция Франции задержала 85 участников акции протеста "желтых жилетов"

Как сообщает Le Figaro, по всей стране митингуют около 20 тысяч человека, в Париже собрались несколько тысяч митингующих.

Дороги заблокировали на 199 участках.

По данным СМИ, произошле несколько столкновений с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров.

Однако недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

На минувших выходных, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

Теги:   Протест Полиция Франция

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