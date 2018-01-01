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Протест "желтых жилетов": во Франции отменили визит Юнкера в парламент

Сегодня, 17:35
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Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"

Обращение президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера к Национальной ассамблеи Франции было отменено, чтобы "отдать приоритет" слушаниям относительно протестов "желтых жилетов", сообщает Politico.

Юнкер планировал отправиться в Париж, чтобы выступить перед французскими депутатами, а затем провести с ними дебаты. У него также была запланирована встреча с председателем Национальной ассамблеи Ришаром Ферраном и рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пока не сообщается, состоится ли рабочий обед.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

В заявлении парламента сказано, что визит Юнкера отложен до "более поздней даты", так как в повестку дня сессии включены вопросы о беспорядках.

Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

Ранее сообщалось, что демонстранты начали устраивать массовые беспорядки: бросали снаряды, жгли автомобили и громили торговые фасады.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.

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Теги:   Протест Жан-Клод Юнкер Франция

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