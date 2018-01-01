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Протест "желтых жилетов" в Брюсселе: задержаны более 400 человек

Сегодня, 20:07
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Полиция использовала водоменты и слезоточивый газ

В Брюсселе, Бельгия, полиция задержала более 400 человек, вдохновленных протестами "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что протестующие бросали камни и петарды, а также повреждали магазины и автомобили, пытаясь добраться до официальных зданий Европейского Союза.

По оценкам полиции, в акциях протеста учавствовали около тысячи человек.

Правоохранители использовали водоменты и слезоточивый газ, чтобы не пускать людей в штаб-квартиру ЕС и соседний квартал правительства Бельгии.

Для разгона демонстраций понадобилось примерно пять часов.

Ранее в Брюсселе "желтые жилеты" собрались возле здания Европейского парламента, между полицией и манифестантами происходили столкновения. Сообщалось о 70 задержанных.

Напомним, французское движение "желтые жилеты" запланировали свои акции протеста в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах. Ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо. Именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки в последние недели.

Протесты во Франции: количество задержанных превысило 700 человек, протестующие возводят баррикады

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.   

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

Теги:   Протест Брюссель

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Протест "желтых жилетов" в Брюсселе: задержаны более 400 человек

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