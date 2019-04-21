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Протест "желтых жилетов" во Франции: полиция задержала 249 участников акции

Сегодня, 08:23
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Протест "желтых жилетов" во Франции: полиция задержала 249 участников акции - фото

REUTERS/Yves Herman

В ходе протеста "желтых жилетов" были задержаны 249 демонстрантов

По данным Министерства внутренних дел Франции, в еженедельной акции протеста движения "желтые жилеты" приняли участие 27,9 тысяч демонстрантов.

В МВД страны отметили, что за субботу полицейские и жандармы задержали 249 демонстрантов, 182 из них было решено оставить под стражей, сообщает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что 14 сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков. В течение дня поступали сообщения и о пострадавших участниках акций протеста.

Наиболее напряженная обстановка наблюдалась в Париже, где полиции неоднократно пришлось применять водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Согласно информации МВД, в одном только Париже собрались 9 тысяч демонстрантов. Остальные "желтые жилеты" протестовали в Бордо, Тулузе и других крупных городах.

"Желтые жилеты" протестуют против политики властей в социальной и экономической сферах. Изначально речь шла об относительно мирном движении, к которому примыкали не желающие ввязываться в погромы представители французского среднего класса. Однако со временем к движению примкнули хорошо организованные и обученные группировки "профессиональных" хулиганов.

Теги:   Желтые жилеты Франция

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