Протест в Париже после выборов: полиция открыла огонь

25 апреля, 03:00
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В Париже прошли протесты (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

В Париже прошли протесты (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

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Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки. В результате два человека погибли.

Об этом сообщает портал Actu17.

Инцидент произошел в районе Пон-Нёф.

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По данным портала, в автомобиле находились три человека.

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В результате стрельбы двое человек погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали.

24 апреля Эммануэль Макрон набрал 58,55% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Франция Париж Эммануэль Макрон

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