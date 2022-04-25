Протест в Париже после выборов: полиция открыла огонь
В Париже прошли протесты (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию остановиться для проверки. В результате два человека погибли.
Об этом сообщает портал Actu17.
Инцидент произошел в районе Пон-Нёф.
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По данным портала, в автомобиле находились три человека.
В результате стрельбы двое человек погибли, третий получил ранение в руку, его госпитализировали.
24 апреля Эммануэль Макрон набрал 58,55% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.
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