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Просила военной помощи у Путина. В Австрии женщину приговорили к 14 годам заключения за госизмену

Сегодня, 11:44
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Моника Унгер

Основательница организации Конфедерация Австрии Монику Унгер приговорили к 14 годам заключения по нескольким пунктам обвинения, в том числе государственной измене.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что 42-летняя женщина основала организацию Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрии) в 2015 году, в которой успели вступить 2,6 тысяч человек.

По данным AFP, она также попыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство и попросить военной помощи у президента РФ Владимира Путина.

Приговор зачитали в суде города Гратц на юге Австрии. По словам судьи, это должно стать "четким сигналом, что к антигосударственной деятельности не будут относится толерантно".

Монику Унгер и еще 13 членов движения Конфедерация Австрии арестовали весной 2017 года.

Ее заместитель, 71-летний экс-офицер полиции, получил 10 лет заключения. Остальные арестованных членов организации признали виновными в формировании антигосударственной организации. Они получили приговоры от девяти месяцев до трех лет.

Конфедерация Австрии выдавала собственные "дипломатические паспорта", запрещала своим членам платить налоги в австрийский бюджет и собрала почти 40 тысяч евро сбора за вклад недвижимости в собственный "земельный кадастр". Представители организации уверяли, что внесение в этот реестр делает ипотечные кредиты на жилье недействительными.

Унгер признала, что пыталась заменить государственных чиновников членами своей организации, однако назвала себя "жертвой репрессивной системы".

Теги:   Владимир Путин Государственная измена Австрия

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