Прощание с Елизаветой II: кортеж Байдена в Лондоне тащился в пробке наравне со всеми — видео

19 сентября, 16:42
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Улицы Лондона по маршруту следования Джо Байдена не перекрывали (Фото:Коллаж НВ)

Улицы Лондона по маршруту следования Джо Байдена не перекрывали (Фото:Коллаж НВ)

Кортежу президента США Джо Байдена, прибывшему в Лондон на церемонию прощания с британской королевой Елизаветой II, пришлось тащиться в пробке наравне с другими автомобилями.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в понедельник, 19 сентября, телеканалом SkyNews.

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При этом, несмотря на все меры безопасности, улицы города по маршруту следования главы Белого дома не были перекрыты, благодаря чему прохожие смогли поприветствовать его с расстояния всего в несколько метров, что вызвало у них искренний восторг.

Видео дня

https://twitter.com/prof_preobr/status/1571796311225282560
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Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.

Этому предшествовало сообщение ее врачей, в котором они выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы.

После этого в Балморал прибыли четверо детей Елизаветы II, восемь внуков и 12 правнуков.

Новым королем Великобритании становится ее 73-летний сын Чарльз (Карл III).

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/watch?v=a1qAA3ERBxU

С 14 по 19 сентября, дня ее похорон, гроб с телом Елизаветы II находился в Вестминстер-холле для публичного прощания, в котором могли принять участие все желающие.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Елизавета II Великобритания Лондон Джо Байден Пробки Кортеж Королева Елизавета II

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