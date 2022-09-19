Прощание с Елизаветой II: кортеж Байдена в Лондоне тащился в пробке наравне со всеми — видео 19 сентября, 16:42 Улицы Лондона по маршруту следования Джо Байдена не перекрывали (Фото:Коллаж НВ)

Кортежу президента США Джо Байдена, прибывшему в Лондон на церемонию прощания с британской королевой Елизаветой II, пришлось тащиться в пробке наравне с другими автомобилями.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в понедельник, 19 сентября, телеканалом SkyNews.

При этом, несмотря на все меры безопасности, улицы города по маршруту следования главы Белого дома не были перекрыты, благодаря чему прохожие смогли поприветствовать его с расстояния всего в несколько метров, что вызвало у них искренний восторг.

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Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.

Этому предшествовало сообщение ее врачей, в котором они выразили обеспокоенность состоянием здоровья королевы.

После этого в Балморал прибыли четверо детей Елизаветы II, восемь внуков и 12 правнуков.

Новым королем Великобритании становится ее 73-летний сын Чарльз (Карл III).

Инфографика: НВ

С 14 по 19 сентября, дня ее похорон, гроб с телом Елизаветы II находился в Вестминстер-холле для публичного прощания, в котором могли принять участие все желающие.

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