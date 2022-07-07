«В политике никто не незаменим». Прощальная речь Бориса Джонсона — полный текст 7 июля, 17:00 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявляет о своей отставке, 7 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Phil Noble)

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон обьявил, что подает в отставку после очередного скандала, разгоревшегося на прошлой неделе из-за того, что член Консервативной партии Крис Пинчер был обвинен в том, что он пьяным домогался к двум мужчинам в клубе в центре Лондона.

НВ публикует видео и полный текст прощального заявления британского премьера.

Добрый день всем! Спасибо, спасибо (на фоне звучат аплодисменты).

Теперь ясно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. И я согласился с сэром Грэмом Брейди, председателем нашего депутатского корпуса заднескамеечников, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться сейчас, а график будет объявлен на следующей неделе. И сегодня я назначил кабинет, который будет исполнять обязанности, пока не будет назначен новый лидер.

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Я хочу сказать миллионам людей, которые проголосовали за нас в 2019 году, многие из них голосовали за консерваторов впервые — спасибо за этот невероятный мандат, самое крупное большинство консерваторов с 1987 года и самую большую долю голосов с 1979 года.

И причина, по которой я так усердно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать лично представлять этот мандат, заключалась не только в том, что я хотел это делать, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами продолжать делать то, что мы обещали в 2019 году.

И, конечно, я горд достижениями этого правительства, начиная с того, что Брексит был осуществлен и до урегулирования наших отношений с континентом за более чем полвека, восстановления власти для этой страны устанавливать свои собственные законы в парламенте.

Проведением этой страны через пандемию, обеспечением самой быстрой кампании по вакцинации в Европе, самым быстрым выходом из локдауна и в последние несколько месяцев лидерством на Западе в противодействии путинской агрессии в Украине. И разрешите мне сейчас сказать народу Украины, что я знаю, что мы и Соединенное королевство продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это понадобится.

И в то же время в этой стране мы продвигаем обширную программу инвестиций в инфраструктуру, навыки и технологии — крупнейшую за столетие. Потому что, если у меня есть понимание человеческих существ, то это то, что гениальность, талант, энтузиазм и воображение равномерно распределены среди населения. Но не возможности.



И именно поэтому мы должны продолжать повышать уровень, продолжать раскрывать потенциал в каждой части Соединенного Королевства. И если мы сможем это сделать в этой стране, мы будем самыми процветающими в Европе.



В последние несколько дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много и когда у нас такие обширные полномочия, и когда мы на самом деле отстаем всего на несколько пунктов в опросах, даже в среднесрочной перспективе, после нескольких месяцев постоянной борьбы, и когда экономическая ситуация настолько сложна внутри страны и за рубежом.

Я сожалею, что не добился успеха в этих спорах, и, конечно, мне больно не иметь возможности самому разобраться во многих идеях и проектах.

Но, как мы видели в Вестминстере, стадный инстинкт силен: когда стадо движется, оно движется.

И, друзья мои, в политике никто даже отдаленно не незаменим, и наша блестящая и дарвинистская система создаст другого лидера, столь же приверженного тому, чтобы вести эту страну вперед в трудные времена. Не только помогая семьям пройти через это, но и меняя и улучшая то, как мы делаем вещи — снижая нагрузку на бизнес и семьи и да, снижая налоги, потому что это способ обеспечить рост и доход, которым мы должны платить за великие дела и общественные услуги.

И я говорю этому новому лидеру, где бы он или она ни были, я говорю, что окажу вам столько поддержки, сколько смогу.

Что касается вас, британской общественности, я знаю, что многие испытают облегчение и, возможно, будет немало людей, которые будут разочарованы. И я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире. Но падения неизбежны.



Я хочу поблагодарить Кэрри и наших детей, и всех членов нашей семьи, которым так долго приходилось со стольким мириться.

Я хочу поблагодарить несравненную британскую государственную службу за всю помощь и поддержку, которую вы оказали, нашу полицию, наши службы экстренной помощи и, конечно же, нашу фантастическую Национальную службу здравоохранения, которая в критический момент помогла продлить срок моего пребывания в должности, а также наши вооруженные силы и наши агентства, которыми так восхищаются во всем мире, и наших неутомимых членов и сторонников Консервативной партии, чья самоотверженная борьба делает возможной нашу демократию. Я хочу поблагодарить замечательных сотрудников здесь, в Чекерс — здесь, на Даунинг-стрит 10, и, конечно же, в Чекерс — и наших замечательных детективов, кстати, единственную группу, у которой никогда не бывает утечек.

Прежде всего, я хочу поблагодарить вас, британскую общественность, за предоставленную мне огромную привилегию. И я хочу, чтобы вы знали, что с этого момента, пока новый премьер-министр не займет свое место, вашим интересам будут служить, и управление страной будет продолжаться.

Быть премьер-министром — это образование само по себе. Я путешествовал по всем уголкам Соединенного Королевства и в дополнение к красоте нашего природного мира я нахожу так много людей, обладающих такой безграничной британской оригинальностью и готовых решать старые проблемы по-новому, что я знаю, что даже если иногда все кажется мрачным, наше совместное будущее — золотое.



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