Джонсон в своей прощальной речи вспомнил об Украине и обратился к Путину 6 сентября, 10:06 Борис Джонсон в последний раз обратился к британскому народу в роли премьера (Фото:Toby Melville/Reuters)

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон обратился с последней речью к британскому народу в роли премьер-министра Великобритании возле своего офиса на Даунинг-стрит, 10.

В своем обращении политик перечислил достижения своего правительства за время его пребывания на посту, а также вспомнил об Украине.

Джонсон поблагодарил министров за работу по Brexit, за оперативное развертывание кампании по COVID-вакцинации, а также за эффективное противостояние российскому диктатору Владимиру Путину.

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Он добавил, что поставки британского оружия в Украину, за которые он выступал изначально, вполне могли изменить ход войны.

Джонсон затронул тему энергетического кризиса и заявил, что Путин не сможет шантажировать британский народ.

«Я знаю, что Лиз Трасс и это консервативное правительство сделают все возможное, чтобы люди прошли через этот кризис. И мы победим. Если Путин думает, что он сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он глубоко заблуждается», — сказал он.

Говоря о своей дальнейшей карьере, Джонсон отшутился, назвав себя «одной из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию».

«По поводу скачков в будущих карьерах, позвольте мне сказать, что я сейчас как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдаленном и малоизвестном уголке Тихого океана», — отметил политик.

Он добавил, что он окажет новому правительству «только самую горячую поддержку».

«Сейчас трудное время для экономики, трудное время для семей по всей стране. Я говорю своим коллегам-консерваторам: пора заканчивать с политикой, пришло время поддержать Лиз Трасс», — резюмировал он.

Джонсон закончил свою прощальную речь, выразив благодарность своей семье и избирателям. Он покинул трибуну под громкие аплодисменты.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

Новым премьером Британии 5 сентября была избрана министр иностранных дел Лиз Трасс.

6 сентября Джонсон и Лиз Трасс отправятся на одном самолете в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II проведет встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти. Королева примет отставку Джонсона и сразу после этого встретится с Трасс.





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