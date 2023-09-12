По крайней мере 2000 человек погибли, еще 5000−6000 пропали без вести из-за прорыва дамбы в Ливии

12 сентября, 02:33
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Прорыв дамбы в Ливии (Фото:Скриншот из видео\Reuters)

Прорыв дамбы в Ливии (Фото:Скриншот из видео\Reuters)

По меньшей мере 2000 человек погибли, а еще 5000−6000 считаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в результате масштабного наводнения в городе Дерна, что в восточной Ливии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

Ахмед Мисмари, представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), которая контролирует восточную часть страны, заявил на телевизионной пресс-конференции, что катастрофа произошла после того, как дамба над Дерной разрушились, «смыв в море целые районы с их жителями».

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Мисмари оценил количество пропавших без вести от 5000 до 6000.

Усама Хамад, глава параллельной восточной администрации, сообщил местному телевидению, что более 2 000 человек погибли.

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В воскресенье, 10 сентября, шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем, затопив дороги и разрушив здания в Дерне, а также нанес удар по другим населенным пунктам вдоль побережья, в том числе по второму по величине городу Ливии Бенгази.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы разрушены после восстания 2011 года, которое вызвало многолетний конфликт. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные районы.

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Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Африка Ливия Катастрофа Северная Африка

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