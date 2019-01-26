Прорыв дамбы в Бразилии: спасатели сообщили новые данные о погибших
Вчера, 23:39
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Бразильские спасатели сообщили, что в результате прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 34 человека.
23 человека получили ранения и были госпитализированы, передает Reuters.
300 человек считаются пропавшими без вести, 46 человек были спасены.
В данный момент информация о погибших разнится в разных источниках. В частности, накануне мэр муниципалитета Брумадинью Авимар де Мело заявил о 50 погибших.
Прорыв дамбы в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел 25 января.