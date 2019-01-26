Прорыв дамбы в Бразилии: обнаружили семерых погибших, десятки остаются пропавшими без вести Сегодня, 08:04 2087 Цей матеріал також доступний українською EPA Ожидалось, что число жертв резко возрастет EPA

В Бразилии после прорыва плотины горнодобывающей компании Vale погибли по меньшей мере семеро человек, разыскивают еще около 200 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра города.

Ожидалось, что число жертв резко возрастет.

Генеральный директор Vale Фабио Шварцман сообщил, что была учтена только одна треть из примерно 300 рабочих на площадке. По его словам, грязевой поток прорывался через офисы шахты, включая кафетерий во время обеда.

Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.

