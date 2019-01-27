Прорыв дамбы в Бразилии: количество погибших возросло до 40
Число погибших в результате прорыва дамбы на шахте по добыче железной руды вблизи бразильского города Брумадинью возросло до 40 человек.
Как сообщает DW, спасатели продолжают
извлекать из-под завалов тела жертв.
Еще 23 пострадавших были доставлены с травмами в больницу. Более сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
"К сожалению, шансы найти выживших на данный момент минимальны", - заявил губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема.
Грязевая лавина,вызванная прорывом дамбы, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы пока остается не выяснена.
Ранее сообщалось о 34 жертвах прорыва дамбы в Бразилии.