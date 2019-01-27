Прорыв дамбы в Бразилии: количество погибших возросло до 40 Сегодня, 10:01 921 Цей матеріал також доступний українською EPA По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансы найти выживших минимальны EPA

Число погибших в результате прорыва дамбы на шахте по добыче железной руды вблизи бразильского города Брумадинью возросло до 40 человек.

Как сообщает DW, спасатели продолжают извлекать из-под завалов тела жертв.



Еще 23 пострадавших были доставлены с травмами в больницу. Более сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

"К сожалению, шансы найти выживших на данный момент минимальны", - заявил губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема.

Грязевая лавина,вызванная прорывом дамбы, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы пока остается не выяснена.

Ранее сообщалось о 34 жертвах прорыва дамбы в Бразилии.