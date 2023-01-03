Агенты Кремля. Reuters установил ключевых участников пророссийских акций в Германии и их связь с РФ — расследование 3 января, 18:06 Пророссийский митинг в Кельне, 4 сентября 2022 года. На переднем плане — уроженка Украины Елена Колбасникова (Фото:REUTERS/Maria Tsvetkova)

Ключевые участники пророссийских акций в Германии — ультраправые или связанные со страной-агрессором Россией, говорится в расследовании издания Reuters.

Журналисты установили личности людей, которые выступали за «заключение мира» с Россией и прекращение немецкой поддержки Украины.



В частности, выяснилось, что одним из участников пророссийского митинга в Кельне в сентябре 2022 года был Макс Шлунд (в прошлом – Ростислав Теслюк) – бывший офицер Военно-воздушных сил РФ. Он сменил имя после переезда в Германию 10 лет назад. Недавно российское правительственное агентство Россотрудничество, которое в ЕС обвиняют в управлении сетью «агентов влияния», оплатило Шлунду билет на самолет в Москву на конференцию российского диктатора Владимир Путина. По просьбе журналистов прокомментировать эту информацию Шлунд ответил: «Отвали! Слава России!».

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Публичным лицом протеста в Кельне стала и «романтический партнер» Шлунда — уроженка Украины Елена Колбасникова. Ранее она заявляла, что ее уволили с должности медсестры «из-за русофобии».

Как пишет издание, летом 2022 года Шлунд и Колбасникова через Telegram пригласили "единомышленников" на "день музыки, еды и спорта" в Дюссельдорфе: на мероприятии висели флаги главы Чечни Рамзана Кадырова. За это один из чеченских министров Ахмед Дудаев назвал Колбасникову и Шлунда «послами доброй воли».

В 2022 году пара посещала временно оккупированную часть Донбасса, где раздавала "гуманитарную помощь".

Колбасникову также приглашали на конференцию с участием Путина, однако затем пропагандистка сообщила, что она и Шлунд опоздали на рейс.

Еще одним участником акции оказался Андрей Харьковский — член Союза воинов-казаков России и зарубежья, который поддерживает войну России против Украины.

Также на пророссийских мероприятиях был замечен российско-германский бизнесмен Олег Еременко: он утверждал, что украинскую молодежь учат ненавидеть Россию. Одним из клиентов строительной компании Еременко является Русская православная церковь в Берлине. Сам он является членом организации Десант, состоящей из бывших российских военнослужащих. А в 2020 году посол РФ в Германии наградил Еременко за заслуги перед страной-агрессоркой.

Reuters выяснило, что мужчина знаком с российским террористом Игорем Гиркиным. Кроме того, Еременко подтвердил журналистам, что работал на российскую военную разведку.

В сентябре 2022 года в немецком Кельне и чешской Праге прошли митинги против поддержки Украины и антироссийских санкций. Участники акций держали, в частности, флаги страны-агрессора. Тогда в МИД Украины назвали эти мероприятия «шабашем под триколорами в центре Европы».