«Микроскопическая часть». Почему пророссийские спикеры в Японии не могут изменить взгляд региона на российскую агрессию — интервью с послом 13 июня, 20:30 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Японии Сергей Корсунский возле дипломатического учреждения в Токио (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Немногие пророссийские политики и силы в Японии и других государствах региона не способны изменить взгляд Токио на российскую агрессию по отношению к Украине, ведь воспринимаются маргиналами, рассказал Радио НВ Сергей Корсунский, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии.

— Мы намерены поговорить о том, как Япония меняется из-за войны в Украине. Как азиатский регион реагирует на то, что здесь происходит. Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил о том, что [Токио] опасается войны в Азии из-за сотрудничества России и Китая. И он считает, что что-то вроде российского вторжения в Украину может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе. Вот насколько серьезна угроза? Как вы оцениваете ее?

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— Эта угроза, безусловно. серьезная. Потому что здесь в регионе есть несколько стран, совершающих агрессивные действия. Это не только Россия. Это Китай и Северная Корея. И в Японии очень серьезно относятся к возможным действиям, которые связаны, как здесь формулируют очень точно, изменением статус-кво силой. Северная Корея постоянно проводит испытания ракетной техники. Стреляет в сторону Японии. К счастью все эти ракеты падают в Японское море. Но никто точно не знает, что произойдет, если будет запуск боевой ракеты. Что касается Китая, то есть проблема Тайваня и есть проблема островов Сэнкаку. Это острова под японским суверенитетом, но Китай считает их своими. Все это, безусловно, создает напряжение в регионе, где помимо всего прочего находятся стратегические интересы Соединенных Штатов. Поэтому здесь очень внимательно следят за всем, что происходит вокруг Украины. Очень больно воспринимают агрессию России и помогают нам всем, чем возможно.

— Должен напомнить слушателям, что 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. Ну и второе, что на Тайване массово начали учиться стрелять, потому что боятся того, что Китай может совершить нечто подобное, что сейчас делает Россия в Украине. Поэтому, по поводу обострения отношений с Россией, мы видим здесь несколько новостей. Во-первых, появилась новость о том, что Российская Федерация отберет у Японии право добывать рыбу возле Курил. Вот эта рыба, как это принципиально?

— Это просто последний шаг из ряда шагов, в рамках которых развивались отношения между Японией и Россией в последнее время. С момента агрессии Япония решительно и категорически поддержала Украину. Ввела все возможные санкции и, что очень важно, вернулась к риторике, что Южные Курилы — [должны находиться под] суверенитетом Японии. Они незаконно оккупированы Россией. Россия немедленно заявила о прекращении мирных переговоров. Включила Японию в список недружественных стран. То, что происходит сейчас с рыболовством, не является никакой катастрофой для Японии. Однако это шаг, свидетельствующий просто о последовательности политики. Если Япония заявляет, что это ее территории, ее суверенитет, почему она должна платить России за право вылавливать рыбу в собственных территориальных водах? Россия сделала вид, что она не признает этот суверенитет. Собственно, она и не признает. Поэтому заявила о запрете Японии производить там отлов рыбы. Никакой трагедии нет, но это один из элементов. Это все равно, если бы мы платили России за вылов рыбы в территориальных водах вокруг Крыма. Мы ведь не будем этого делать? Так же поведет себя Япония.

— Как вы думаете, насколько напряженности этих отношений между Японией, Китаем и Россией сыграло то, что Китай с Россией провели военные учения?

— Опять же, это только одна из последних таких демонстраций силы, которая состоялась сразу после того, как завершился визит Джо Байдена в Японию. Группа этих самолетов-бомбардировщиков пролетела мимо японских островов. А ведь и до того регулярно флотилии военных кораблей двух стран — России и Китая — постоянно осуществляют меры в проливе между японскими островами. Они демонстрируют, что мы здесь присутствуем, если нужно, мы можем применить силу. На самом деле никто никого не боится. Японский флот очень мощный, сверхсовременный, оснащен серьезным оружием. И все эти, извините, корыта русские, плавающие вокруг островов, они вызывают скорее юмор у японских Сил самообороны. Тем не менее, все эти шаги демонстрируют недружественное отношение России, равно как и учения военные, проводимые ими на острове Эторофу. Представьте себе, это остров, а они там проводят учения по борьбе с танками. С какими танками они там собираются бороться, если никаких танков, кроме их собственных российских, на том острове нет.

— Мы видим на Западе, видим это в Европе, видим это в Америке. Что начали открываться так называемые «консервы» российские. То есть разные политические, общественные деятели, которые там много лет были на зарплате или на каких-то российских грантах. Вот сейчас они все начали очень громко говорить о том, что нужно договариваться с Россией, Россию нельзя победить, санкции не действуют на Россию, не нужно их вводить. И вообще нужно, чтобы Украина капитулировала, сдала свои территории и все начали жить, как жили до того. Видите ли вы что-нибудь подобное в Японии? Видите ли вы нечто подобное в странах, приближенных к Японии, то есть вот эти российские консервы именно?

— В Японии есть несколько откровенно пророссийских политиков бывших и действующих, которые этого не скрывают. Вся Япония знает их отношение. Это не просто маргиналы. Это микроскопическая часть японского политикума. Да, они не призывают Украину признавать какую-либо аннексию территории или что-то в таком духе. Потому что это было бы вообще за пределами японского восприятия мира. Но они утверждают, что виной этой войны является приближение НАТО к границам России. Что, вроде бы, Россия чувствовала себя в опасности, и что все это американцы, которые всех провоцируюют, и так далее.

Несмотря на то, что безопасность Японии гарантирована американцами. И те же «консервы», как вы правильно о них говорите, их безопасное существование только потому, что есть американский военный контингент на Окинаве. Но их никто не слушает. Это известные люди, четко зафиксировавшие свою позицию. Несколько «консерв», по моим наблюдениям, таких неплохих, спрятались в Корее. Там были попытки провоцировать социальные сети и выражать какие-либо специфические мнения. Но опять же очень маленькая часть. Знаете, все-таки здесь другая ситуация, чем в Европе. Страны региона почти не зависят от России экономически, кроме Китая, Индии, Вьетнама, можно сказать. Здесь скорее позиция Китая более важна и на это обращают внимание. Китай в направленной на Азию риторике придерживается очень осторожных формулировок и постоянно подчеркивает, что он за мир и готов способствовать какому-то мирному урегулированию. Какому именно, как способствовать, это для меня загадка.

— Мы знаем, что на самом деле китайское телевидение, китайские медиа продолжают транслировать то же, что транслирует российская пропаганда. Вы говорили о том, что в Южной Корее есть несколько российских «консерв», они что-то странное транслируют. Можете ли вы больше рассказать, что именно они транслируют, как они расшатывают соцсети.

— Были попытки инициировать тематику, связанную с Украиной и агрессией России против Украины через социальные сети. Вроде бы, люди с украинскими фамилиями, вроде бы, представители общины, инициировали кампании, свидетельствующие о том, что они имеют четкие указания из Кремля, как им действовать. Были обращения разные к дипломатическим учреждениям. Все это совершенно несерьезно. Для людей, хоть немного разбирающихся в регионе и в том, как устроены общества, как японское, так и корейское, и как именно нужно действовать, то понятно, что очень ограниченное влияние имеют подобные попытки.

— С чем именно они обращались к дипломатическим учреждениям? Просто, чтобы было понятно нашим слушателям. Что они требовали, чего хотели?

— Они обвиняют Украину в том, что Украина что-то делает, а не Россия. Все эти нарративы, эти стейтменты, которые вы у Захаровой прекрасно слышите постоянно. То же самое происходит здесь. Мы активными действиями, украинская община и украинские дипломаты, вытеснили их здесь в Японии из Facebook и Twitter. Так они переползли здесь в Telegram. Открывали там каналы и группы, где активно распространяют невероятную ложь. Оно все под копирку, понятно, откуда исходит. Нет никакого сомнения в том, что это работает ФСБ и их темники. Совсем одно и то же. Буча и Ирпень — это постановка украинцев. Мы сами в себя стреляем, сами себя насилуем, сами уничтожаем свои города. Что это провокация. А Россия «в белом мундире на белом коне денацифицирует Украину». Вся эта ахинея, которая нам хорошо известна, и здесь была попытка ее распространить. Как я говорю, все это очень быстро гаснет, потому что нет среды, в которой распространяться. Кроме российской эмиграции, никто их не слушает, а украинское общество очень активное, как в Японии, так и в Корее. И они, конечно, противодействуют своими средствами. Все это приводит к тому, что тратится время на всех этих ботов и все эти месседжи, так называемые.

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