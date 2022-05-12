В Болгарии пророссийские демонстранты устроили столкновения с полицией из-за флага Украины 12 мая, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Протестующие пытались сорвать украинский флаг со здания ратуши в Софии (Фото:Свободна Европа)

В столице Болгарии Софии пророссийские демонстранты устроили столкновения с полицией после того, как правоохранители помешали им снять флаг Украины со здания городской ратуши.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщает DW.

Желто-голубой флаг вывесили на здании мэрии Софии еще в начале российского военного вторжения в Украину. На прошлой неделе активисты Возрождения сорвали флаг, однако городские власти вскоре вновь установили его.

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Перед столкновениями с полицией сотни сторонников партии Возрождение вышли на митинг в Софии с требованиями отставки либерально-социалистического правительства страны.

Они обвинили премьер-министра Кирила Петкова в том, что своей прозападной позицией он якобы втягивает Болгарию «в войну США против России» в Украине.

Протестующие также призвали к новым выборам, чтобы их партия смогла «править в национальных интересах страны».

Сейчас фракция партии Возрождение — самая малочисленная в парламенте Болгарии, она занимает 13 мест из 240.



В разных городах Болгарии также неоднократно проходили акции в поддержку Украины. 9 мая на такую акцию в Софии вышли несколько тысяч человек.



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