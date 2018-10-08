08 октября 2018, понедельник

Пророссийский лидер Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

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Милорад Додик

Милорад Додик

Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины.

Как сообщайт сайт Klix со ссылкой на Центризбирком Боснии и Герцеговины, Додик получает 55,15% голосов,  его основной соперник Младен Иванич, – 44 процента.

Как пишет Голос Америки,  в состав президиума также входит босниец-мусульманин и хорват. Додик выступает за последующее отделение сербского анклава – Республики Сербской – от Боснии. Таким образом, его избрание наносит удар по усилиям по укреплению единства страны после войны 1992-1995 годов.

В голосовании многие видели проверку того, будет ли Босния двигаться по пути интеграции в ЕС и НАТО, или по-прежнему увязнет в межэтническом соперничестве, возникшем в результате войны.

Босния и Герцоговина  состоит из двух региональных мини-государств, одно из которых управляется сербами, а второе является мусульманско-хорватской федерацией (Федерация Боснии и Герцеговины).

Центральное правительство включает совместные институты. Кроме президиума Боснии и Герцеговины, избиратели голосовали на выборах президента Республики Сербской, парламентов двух мини-государств и местных органов власти в кантонах.

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