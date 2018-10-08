Пророссийский лидер Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины.

Как сообщайт сайт Klix со ссылкой на Центризбирком Боснии и Герцеговины, Додик получает 55,15% голосов, его основной соперник Младен Иванич, – 44 процента.

Как пишет Голос Америки, в состав президиума также входит босниец-мусульманин и хорват. Додик выступает за последующее отделение сербского анклава – Республики Сербской – от Боснии. Таким образом, его избрание наносит удар по усилиям по укреплению единства страны после войны 1992-1995 годов.

В голосовании многие видели проверку того, будет ли Босния двигаться по пути интеграции в ЕС и НАТО, или по-прежнему увязнет в межэтническом соперничестве, возникшем в результате войны.

Босния и Герцоговина состоит из двух региональных мини-государств, одно из которых управляется сербами, а второе является мусульманско-хорватской федерацией (Федерация Боснии и Герцеговины).

Центральное правительство включает совместные институты. Кроме президиума Боснии и Герцеговины, избиратели голосовали на выборах президента Республики Сербской, парламентов двух мини-государств и местных органов власти в кантонах.