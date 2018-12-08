Пророссийские СМИ и аккаунты в соцсетях распространяют дезинформацию на фоне протестов во Франции Сегодня, 06:33 2 Цей матеріал також доступний українською Аккаунты, которые ранее публиковали новости из США и Британии, переключились на освещение протестов "желтых жилетов" Фото: geralt via Pixabay

Больше 600 прокремлевских Twitter-аккаунтов начали использовать хэштег #giletsjaunes в поддержку движения "желтых жилетов".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Альянс обеспечения демократии, подразделение Германского Фонда Маршалла США, которое следит за российскими Twitter-аккаунтами и другой прокремлевской деятельностью.

"Макрон успешно избежал кибератак с целью дестабилизации его президентских кампании в 2017 году, за которыми, как ввважаеться, стояли прокремлевские группы. Теперь, когда Франция столкнулась с насильственными протестами, россияне, похоже, вернулись. Среди 600 учетных записей Twitter, которые, как известно, распространяют взгляды Кремля, наиболее популярный хэштег сейчас #giletsjaunes, французское название для протестов "желтых жилетов", - говорится в материале.

Как рассказал вашингтонский аналитик Альянса Бретт Шафер, "Альянс обратил внимание на то, что аккаунты, которые ранее публиковали новости из США и Великобритании, в последние недели переключились на освещение протестов во Франции".

Эти аккаунты часто указывают на то, что французская полиция находится на грани мятежа и готова поддержать протестующих. Шафер говорит, что подобные заявления не подтверждаются фактами, а сама информационная кампания по структуре напоминает другие кибер-атаки Кремля.

Большая часть ссылок в исследуемых Альянсом Twitter-аккаунтах ведет на сообщения государственных российских медиа - Sputnik, Russia Today и немецкое агентство Ruptly, которое принадлежит RT.

Как указывают в Альянсе, все три медиа очень пристально следят за протестами, а RT даже сообщало, что 12 его журналистов пострадали, освещая события во Франции.

Также Sputnik и RT в последние дни сообщали о том, что большинство французских полицейских больше не намерены поддерживать правительство и стали на сторону протестующих. Как указывает Bloomberg, источниками этой информации выступают представители двух небольших профсоюзов полиции, которые на последних выборах собрали в сумме меньше 4% голосов.

Российские медиа также показали видео - широко распространенное во французских социальных сетях - о том, как полиция в юго-западном городе Пау снимает свои шлемы, что было расценено как знак солидарности с протестующими. Местная полиция и журналисты, присутствовашие на месте происшествия, заявили, что это не соответствует действительности – полицейские сняли шлемы, чтобы поговорить с "жилетами", но после надели их обратно.

Издание отмечает, что пока неясно, формируют ли недавние сообщения российских СМИ или активность прокремлевских Twitter-аккаунтов общественное мнение во Франции. Хоть RT и Sputnik имеют франкоязычные сайты, их аудитория ограничена. Главным местом размещения сообщений о "желтых жилетах" были социальные сети.

Как заявил представитель Facebook, "контент, пропагандирующий насилие и вред", запрещен и удаляется с сайта "как только мы узнаем об этом".

"Тем не менее, когда широко и настойчиво пропагандируется негативная информация, по крайней мере, некоторая ее часть может дойти до французских пользователей социальных сетей", - говорит руководитель Альянс обеспечения демократии.