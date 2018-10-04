Проправительственная газета Польши опубликовала интервью с главарем "ДНР"

В Польше журналист проправительственной газеты Rzeczpospolita взял интервью у одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина.

В обнародованном интервью Пушилин называется "лидером самопровозглашенной республики".

Журналист спросил у лидера боевиков об исполнителях убийства Александра Захарченко, действительно ли на востоке Украины есть российские военные и какой будет судьба Минских соглашений.

В разговоре с польским журналистом Пушилин заявил, что "их аналитики" продумают варианты дальнейшего развития событий, если минские договоренности потеряют силу.

Напомним, после гибели в Донецке главаря террористов Александра Захарченко и.о. "главы "ДНР" был назначен Дмитрий Трапезников, однако вскоре он был смещен.

Новым главарем ДНР был назначен Денис Пушилин.