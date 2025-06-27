В Британии предупредили о возможных атаках пропалестинских активистов на базы RAF, где готовят украинских пилотов

Оборонные и правоохранительные ведомства Великобритании получили предупреждение о возможных диверсиях на нескольких авиабазах Королевских ВВС (RAF) со стороны пропалестинских активистов , которые называют себя Palestine Action.

По данным The Daily Sceptic, журналисты The Telegraph проникли на закрытое онлайн-совещание группы Palestine Action, участники которой обсуждали создание автономных ячеек для проведения тайных действий против оборонных подрядчиков и военных объектов.

Среди потенциальных целей назывались базы RAF Cranwell и RAF Barkston Heath, которые играют ключевую роль в подготовке украинских пилотов на западных истребителях, в частности F-16 и Mirage 2000, отметил британский профильный портал UK Defense Journal.

Отмечается, что эта встреча состоялась незадолго после того, как Palestine Action взяла на себя ответственность за незаконное проникновение на базу RAF Brize Norton, где активисты облили красной краской два самолета Voyager. После инцидента на военных объектах серьезно пересмотрели меры безопасности.

Заместитель министра обороны Великобритании по вопросам вооруженных сил Люк Поллард в парламенте назвал нападение на Brize Norton «эпически глупым» и «прямым посягательством на национальную безопасность», добавив, что действия Palestine Action соответствуют критериям террористической деятельности, определенным в Законе о борьбе с терроризмом 2000 года. Ожидается, что группа вскоре будет официально признана террористической организацией.

В свою очередь OSINT-аналитики распространили в соцсетях предупреждение о возможной «волне атак на базы RAF по всей Великобритании». Министерство обороны от прямого комментария воздержалось, но подтвердило, что меры безопасности на ряде объектов усилили.

В ведомстве также признали рост угрозы со стороны радикальных активистов, особенно учитывая значимость британских баз в международных учебных и логистических операциях.

20 июня сообщалось, что пропалестинские активисты ворвались на базу военно-воздушных сил в Великобритании и распылили красную краску на два военных самолета. По словам активистов, они также повредили военную технику и вывели самолеты из эксплуатации.

Кроме того, 23 июня в бельгийском городе Турне пропалестинские активисты ворвались на территорию оборонной компании OIP, где повредили оборудование, которое предназначалось для Украины.

Brussels Signal писал, что вандалы провели скоординированные акции против двух бельгийских компаний — OIP в Турне и Syensqo в Харене — обвинив их в соучастии в израильских военных операциях в Газе.